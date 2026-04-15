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La exposición "Los mundos de Alicia. Soñar el país de las maravillas" recala hasta el 12 de octubre en CaixaForum València.

La exposición "Los mundos de Alicia. Soñar el país de las maravillas" recala desde mañana 16 de abril y hasta el próximo 12 de octubre en CaixaForum València. Una muestra, trazada en colaboración con el Victoria and Albert Museum, que permite apreciar cómo la obra del escritor inglés y su Alicia se ha convertido en un fenómeno que ha alcanzado e impactado no solo en las pantallas, sino también en ámbitos como la gastronomía, la música, la moda o la fotografía, entre otros. Creatividad y curiosidad que queda reflejada a través de los 255 objetos y obras de arte que recoge la exhibición. Más información