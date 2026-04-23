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Gonzalo Celorio recoge el Premio Cervantes 2025 en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid)

El escritor mexicano Gonzalo Celorio, de 78 años, ha recogido este jueves el Premio Cervantes 2025 en el tradicional acto que se celebra en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) ante los Reyes, dedicando su discurso al sentido del humor del autor de 'El Quijote' y asegurando que la nacionalidad mexicana no puede "disociarse" de la historia y cultura españolas. Más información