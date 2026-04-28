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Roca Rey recibe el alta tras su grave cornada en Sevilla y ya piensa en su reaparición: "Me sentí muy de verdad, como es el toreo"

Andrés Roca Rey ha recibido el alta hospitalaria este martes tras sufrir una grave cogida en la Maestranza de Sevilla, donde una cornada de 35 centímetros le provocó un destrozo muscular en el muslo derecho, aunque sin daños vasculares severos. Ahora, el torero inicia una etapa crucial y delicada de rehabilitación, que incluye sesiones diarias de fisioterapia para recuperar la fuerza y movilidad de su pierna afectada. En sus primeras declaraciones tras salir del hospital, Roca Rey se mostró consciente de la dificultad que implica su recuperación, pero también optimista y decidido a luchar. Agradeció el apoyo que ha recibido durante su convalecencia, mencionando a sus seres queridos y al público que se ha preocupado por su estado. Aunque reconoció que la lesión es seria, el torero no ha podido establecer un calendario claro para su regreso a los ruedos, lo que añade incertidumbre a su futuro profesional.