Francisco Calabuig

La Habitación Roja actuará con la Orquesta de València para celebrar su 30 aniversario

La Habitación Roja última los ensayos con la Orquesta de València (OV) para ofrecer este viernes un concierto sinfónico conmemorativo de su 30 aniversario bajo la batuta de Daniel Abad, que marcará "un hito" en su trayectoria.

El concierto, que se celebrará el viernes en la sala Iturbi del Palau de la Música, repasará algunas de las canciones más conocidas de la formación valenciana como 'Crear siempre es mejor que destruir'; 'Crónico'; 'Un día perfecto'; 'Cuando te hablen de mí' o 'El eje del mal' pasando pot 'Fotógrafo del alma'; 'Posidonia'; 'La noche se vuelve a encender'; 'No deberías'; 'Voy a hacerte recordar'; 'La segunda oportunidad'; 'Indestructibles' 'Volverás a brillar'; '1986' y 'El día internacional de los amantes'.