Lucía Feijoo Viera

El emotivo momento de Los Javis en Cannes al recordar a Lorca: “Fue asesinado por el fascismo por ser gay”

'La bola negra', el filme que Javier Ambrossi y Javier Calvo presentan en la competición de Cannes, recibió este jueves más de 20 minutos de aplausos en su pase de gala en el festival, mientras que la crítica internacional alaba la propuesta "cautivadora" y "emocionante" del filme. "Hace 90 años Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo porque era gay. A todos los que piensan que vamos a retroceder en nuestra lucha por los derechos LGTBIQ+, tengo malas noticias, porque estamos aquí esta noche con este increíble reparto y equipo", dijo Ambrossi. Calvo añadió que 'La bola negra' es una "película queer, grande y ambiciosa, hecha por dos directores queer, maricones y tres protagonistas gays". "Ninguno soñamos que fuéramos a protagonizar una película, tener una voz ni mucho menos estrenar en el Festival de Cannes y aquí estamos". Y quiso citar una frase de Lorca: "Hay que recordar hacia mañana". "Queremos hablar por los que no pudieron hablar, ni vivir ni amar, a los que asesinaron, para que no vuelva a pasar".