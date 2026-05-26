Fernando Soriano

Aguante Megadeth!

Megadeth puso anoche a prueba la resistencia del Roig Arena con un concierto atronador ante 12.000 asistentes. El pabellón de Quatre Carreres, que en los próximos meses recibirá también a Judas Priest y Manowar, confirmó su capacidad para integrarse en el gran circuito internacional del rock duro con una cita marcada por la potencia, la precisión técnica y la entrega del público.

La banda californiana, liderada por Dave Mustaine, ofreció un concierto directo y sin artificios, con una puesta en escena sobria y un repertorio centrado en los grandes éxitos de su trayectoria. Aunque el grupo cuenta con nuevo disco homónimo, el decimoséptimo de su carrera, la actuación se apoyó sobre todo en algunos de sus trabajos más emblemáticos, con especial presencia de temas vinculados a álbumes como Rust in Peace y Countdown to Extinction.

Durante una hora y veinticinco minutos, Megadeth descargó clásicos como “Skin o’ My Teeth”, “Hangar 18”, “Peace Sells”, “Mechanix” o “Symphony of Destruction”, además de “Ride the Lightning”, tema del que Mustaine es coautor. El concierto tuvo como cierre uno de los momentos más celebrados de la noche, con “Holy Wars… The Punishment Due”, coreada por una audiencia completamente volcada. Más información