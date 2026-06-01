Fernando Bustamante

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El Festival de Les Arts adelanta la hora de cierre y reorienta escenarios para reducir las molestias

A cuatro días de que comience, el Festival de Les Arts ha informado sobre cómo va a proceder para hacer convivir la normativa acústica de València con la celebración de un gran festival en el entorno de la Ciutat de les Arts i les Ciències. Tras semanas de polémica y después de mantener su intención de seguir en la ubicación que le vio nacer, la organización ha compartido las primeras medidas que implantará para cumplir con la sentencia que obliga a cualquier evento celebrado en este enclave a no superar los límites de ruido fijados.

Así, mientras que la apertura de puertas se mantiene a las 16 horas y el comienzo de las actuaciones a las 18 horas, el cierre de cada jornada del festival será a la una de la madrugada, una hora antes que en las últimas ediciones. “Creemos que la música, la cultura y la ciudad pueden seguir creciendo juntas”, ha justificado la promotora en un comunicado en el que defiende que los cambios buscan adaptar el festival a las nuevas exigencias acústicas sin renunciar a su recinto habitual.