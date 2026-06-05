Fernando Bustamante

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Comienza el Festival de Les Arts más polémico

A las semanas de inquietud sobre qué iba a suceder con el Festival de Les Arts se ha sumado la inestabilidad meteorológica que ha complicado esta mañana los últimos arreglos antes de que abriera las puertas a las 4 de la tarde. La sentencia judicial que dio la razón a los vecinos por las molestias de ruido que generan los eventos en la Ciutat de les Arts i les Ciències ponía en jaque su celebración, ya que no prohibe expresamente estos eventos pero sí los insta a cumplir la normativa acústica municipal: no más de 80 decibelios de noche y 85 de día. Más información