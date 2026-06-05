Fernando Bustamante

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Polémica en el Festival de les Arts

Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, ha abandonado el escenario junto a la banda durante más de diez segundos después de tres canciones donde la música se escuchaba residualmente. Antes, la cantante ha tenido que pedir disculpas tras la primera canción. Los silbidos, gritos y cánticos no se han hecho esperar. ¡Que paguen la multa! Ha coreado el público, en referencia a la sanción que interpondría el Ayuntamiento de València en caso de no cumplir con la normativa y superar los decibelios estipulados. Tal ha sido la decepción inicial que Leire Martínez se ha tenido que explicar: “Como sabéis, el Ayuntamiento de València obliga a limitar el sonido. A vosotros os afecta pero es que a nosotros los artistas también”, ha dicho. Segundos después, la música se ha elevado ligeramente y la cantante ha explicado que la organización “va a subir un poco el volumen, dentro de lo que se pueda”. El público coreaba su nombre como muestra de apoyo. Más información