J. M. López

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Román Collado, tras salir por la puerta grande en Las Ventas: "Es un momento de felicidad"

Román es Román, un tipo peculiar, hombre de fondo bueno, torero valiente, curtido en mil batallas, lleno de cornadas y también con dos puertas grandes de Madrid ya. La última, en pleno San Isidro, tras cortar dos orejas a 'Gallarete', el tercer toro de Victorino Martín. Pero él ya traía la luz del barrunto de su triunfo, cosechado desde antes de la Feria de Fallas: cuando firmó el apoderamiento con Luis Bolívar.