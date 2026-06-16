Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Presentación del concierto de la 'Germanor Band' / Miguel Angel Montesinos

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

270 músicos se unirán para celebrar la 'germanor'

270 músicos se unirán el 26 de junio para, como mejor saben, ensalzar la cultura valenciana. Será, ha anunciado la Federación de Sociedad Musicales de la Comunitat Valenciana, en un concierto 'de germanor' gratuito en la explanada de la Estación del Norte. Músicos procedentes de bandas de València, Castelló y Alicante se unirán para buscar trasladar la pasión que transmite la música y el arraigo de la cultura musical de la Comunitat Valenciana a todos aquellos que se asistan al concierto, demostrando que València tiene una melodía que va mucho más allá de los pasodobles más famosos. Más información