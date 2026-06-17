Redacción Levante-EMV

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La Historia del Arte ya se materializa en el IVAM: La colección permanente expone 150 años de corrientes y vanguardias

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) inaugura este miércoles la exposición más importante y esperada de los últimos años. Por primera vez y atendiendo a la reivindicación histórica, el museo abre dos salas para albergar de forma permanente su colección de arte contemporáneo, un archivo de primer nivel en España, solo por detrás de los fondos del Museo Reina Sofía. En las galerías 4 y 5, un total de 500 obras se despliegan por sus paredes y ofrece una materialización de la Historia del Arte a través de sus obras y autores. Desde principios del siglo XX hasta 2025, la muestra recorre las vanguardias, la abstracción, el pop art y las nuevas figuraciones. Más información