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Levante-EMV i Fundació Bromera presenten la nova edició de "Llegir en Valencià" amb Jaume I com a protagonista

Levante-EMV i Fundació Bromera presenten la nova edició de "Llegir en Valencià" amb Jaume I com a protagonista

Agustí Perales Iborra

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Levante-EMV i Fundació Bromera presenten la nova edició de "Llegir en Valencià" amb Jaume I com a protagonista

Agustí Perales Iborra

Alzira
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La ciutat d’Alzira ha sigut hui l’escenari de la presentació de la nova campanya de "Llegir en Valencià", una iniciativa que, des de fa més de dues dècades, uneix la Fundació Bromera i Levante-EMV en l’objectiu de difondre la cultura i la llengua valenciana a través de la lectura. L’edició d’enguany cobra un significat especial en coincidir amb el 750é aniversari de la mort de Jaume I, figura central d’una col·lecció d'onze llibres que convida a recórrer la geografia valenciana.

Llegir artice ací. Más información

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