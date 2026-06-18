Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaLogopeda asesinado ValènciaOla de calorParterre de ValènciaIncendio XàtivaPolémica Feria JulioValencia Basket horario
instagramlinkedin
El periodista y escritor Manuel Jabois publica 'La víspera', su nueva novela.

El periodista y escritor Manuel Jabois publica 'La víspera', su nueva novela.

Miguel Angel Montesinos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El periodista y escritor Manuel Jabois publica 'La víspera', su nueva novela.

Miguel Angel Montesinos

RRSS WhatsAppCopiar URL

El periodista y escritor Manuel Jabois presenta esta tarde en València, en la librería Bangarang, su nueva novela, 'La víspera' (Alfaguara, 2026), una perturbadora historia que transcurre en un solo día, con una protagonista inolvidable, Amalia Constenla, que mueve los límites morales y arrastra al lector a un viaje de sacrificio, culpa y redención. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents