Miguel Angel Montesinos

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El periodista y escritor Manuel Jabois publica 'La víspera', su nueva novela.

El periodista y escritor Manuel Jabois presenta esta tarde en València, en la librería Bangarang, su nueva novela, 'La víspera' (Alfaguara, 2026), una perturbadora historia que transcurre en un solo día, con una protagonista inolvidable, Amalia Constenla, que mueve los límites morales y arrastra al lector a un viaje de sacrificio, culpa y redención. Más información