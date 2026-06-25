Redacción Levante-EMV

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El Cine de Verano llega a La Rambleta

El público aprovecha el buen tiempo, el poder estar en la calle por la noche y que hay un cine asequible y con buenas proyecciones que, pese a no ser las últimas en salir, siguen teniendo éxito entre la población. Uno de los cines de verano más visitados de València es el de La Rambleta, que comienza el viernes 26 con su decimotercera edición. Será el próximo 25 de junio cuando 'Dirty Dancing', la famosa película de Emile Ardolino, ponga fin al 'Telón Bizarro' de La Rambleta para estrenar la temporada del cine de verano que contará con diez sesiones desde el viernes 26 de junio hasta el 18 de julio. Diez pases que se dividirán de jueves a sábado y que se reproducirán en la terraza del centro cultural valenciano a las 22 horas. Un evento que contará con tres sesiones en jueves -2/9/16 de julio-, cuatro en viernes -26 de junio y 3/10/17 de julio- y otras tres en sábado -4/11/18 de julio-. Más información