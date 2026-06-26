F. Calabuig

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La 'Casita del Perreo' llega al Bigsound de Torrent con guiños al universo de Bad Bunny

El Big Sound de Torrent ha contado con una de las propuestas más llamativas de esta edición: una “Casita del Perreo” inspirada en la estética popularizada por Bad Bunny. El espacio, concebido como punto de encuentro festivo y urbano, busca recrear el ambiente desenfadado del perreo con una puesta en escena reconocible para los seguidores del artista puertorriqueño.

La iniciativa se suma al atractivo del festival, que refuerza así su apuesta por las experiencias inmersivas más allá de los conciertos. Entre música, baile y referencias a la cultura latina, la “Casita del Perreo” promete convertirse en uno de los rincones más fotografiados del recinto.