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El Museo de Bellas Artes de València rastrea el nacimiento del genio de Rubens

“Rubens consigue que la belleza perviva en el tiempo”. La frase de Ana Diéguez-Rodríguez, directora del Instituto Moll y comisaria de la exposición, resume el espíritu de "Rubens. El florecimiento de un genio", la muestra que el Museo de Bellas Artes de València inaugura hoy, 2 de julio, en la Sala Joanes de exposiciones temporales, donde podrá visitarse hasta el 4 de octubre de 2026. Una exposición que no se limita a reunir obras en torno a Peter Paul Rubens, sino que propone mirar al artista antes del mito. Entender cómo se formó, qué absorbió de los talleres de Amberes, qué aprendió en Italia y cómo llegó a construir un lenguaje propio que marcaría la pintura europea durante décadas. Más información