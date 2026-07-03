Lucía Feijoo Viera

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Mon Laferte: "Hoy tiene mala fama decir que eres feminista"

Celebra Mon Laferte que "en sus 40" y cuando "hay esta idea" de que las mujeres en la música tienen "una fecha de caducidad", esté viviendo con España su "etapa de enamoramiento máximo", con su concierto más multitudinario en enero en el Movistar Arena y, este sábado, como portavoz de los derechos LGTBIQ+ en el MADO 2026. "Tiene mala fama últimamente decir que eres feminista, pero es que para mí no existe otra forma de ver el mundo, porque feminista es que todos tengamos los mismos derechos. Creo que tiene mala fama porque se ha entendido de una manera distinta, como que quieres ponerle el pie encima a los hombres o los odias y yo los amo", dice.