José Manuel López

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Manolo García y Quimi Portet hablan con Levante-EMV antes del último concierto de la gira de El Último de la Fila en València

"Sabíamos de antemano que lo que venía la gente a escuchar eran las canciones en su estado más puro, cómo sonaron cuando se compusieron. A lo largo de las giras vas haciendo versiones, pero lo que mejor funciona es la versión original. Hemos ido a esa idea para complacer al público", explica García. Más información