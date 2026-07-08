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Manolo García y Quimi Portet hablan con Levante-EMV antes del último concierto de la gira de El Último de la Fila en València

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José Manuel López

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Manolo García y Quimi Portet hablan con Levante-EMV antes del último concierto de la gira de El Último de la Fila en València

José Manuel López

València
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"Sabíamos de antemano que lo que venía la gente a escuchar eran las canciones en su estado más puro, cómo sonaron cuando se compusieron. A lo largo de las giras vas haciendo versiones, pero lo que mejor funciona es la versión original. Hemos ido a esa idea para complacer al público", explica García. Más información

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