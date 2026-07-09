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'Canción de Invierno', la canción inédita de Lorca que saldrá en 'La voz quebrada'

'Canción de Invierno', la canción inédita de Lorca que saldrá en 'La voz quebrada'

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'Canción de Invierno', la canción inédita de Lorca que saldrá en 'La voz quebrada'

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‘La voz quebrada’ recoge también una pieza musical, compuesta por Lorca en su adolescencia, que nunca antes se había grabado y que se interpreta en el largometraje por primera vez. Esta se trata de ‘Canción de invierno’, una creación que en la película es recogida por el compositor de la música original de la misma, Iván Palomares, que es quien la interpreta al piano tras haber realizado varios arreglos. Más información

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