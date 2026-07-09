José Manuel López

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Manolo García y Quimi Portet hablan con Levante-EMV antes del último concierto de la gira de El Último de la Fila esta noche en València

Manolo García y Quimi Portet se suben este jueves al escenario del Ciutat de València para cerrar una gira de reencuentro de El Último de la Fila que surgió "por instinto" y que, tras salir todo "muy bien", les deja alegres. "Han pasado 30 años, pero es como si hubiera sido ayer", destaca Portet sobre el retorno de una banda que desde el primer momento "fue la de un grupo de rock y lo continúa siendo hoy". "Nosotros queríamos hacer una gira de rock donde la piedra principal que aguanta el edificio es la canción", añade García en la entrevista con Levante-EMV. No en vano, consideran que "dentro de la música popular, el rock es el más intenso de todos. Por un motivo muy simple, las guitarras. Son unos instrumentos peligrosísimos, pero que cuando están bien orientadas y bien afiladas son invencibles".

Sobre el futuro y si este es un punto y final para el grupo, ambos afirman que "no hemos decidido nada". Eso sí "hemos grabado toda la gira y en breve vamos a mezclarlo en un estudio para sacar ese material. Va a ser un recuerdo genial sobre todo para nosotros", concluyen.