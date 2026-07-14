José Manuel López / Voro Contreras

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Presentación de la temporada del Palau de la Música por su 40 aniversario.

El Palau de la Música celebrará su 40 aniversario con una temporada de grandes nombres, una amplia presencia de la Orquesta de València y la continuidad de Alexander Liebreich al frente de la formación municipal. La alcaldesa, María José Catalá, ha anunciado este martes la renovación del director alemán como titular y director artístico durante cinco temporadas más. La programación 2026-2027, presentada bajo el lema «40 anys de la millor música», reunirá 52 conciertos de abono -45 en el ciclo sinfónico y siete en el de piano- y cinco grandes citas extraordinarias. La temporada se plantea como una celebración de las cuatro décadas del auditorio y una demostración de ambición internacional, con algunas de las principales orquestas europeas, directores de referencia y una nómina de solistas de primer nivel.