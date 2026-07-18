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Diego Urdiales expresa las sensaciones antes de volver a torear en la Feria de Julio de València

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Miguel Angel Montesinos

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Diego Urdiales expresa las sensaciones antes de volver a torear en la Feria de Julio de València

Miguel Angel Montesinos

València
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Tras cuatro años de ausencia en València, el maestro nacido en La Rioja regresa al coso de la calle Xàtiva esta tarde con la vitola de ser uno de los triunfadores de San Isidro y autor de la mejor faena del ciclo: «Fue un día muy especial porque sentí el toreo en Madrid», aseguró durante las tertulias taurinas que el periódico Levante-EMV organiza en el hotel SH Colón de València durante la Feria de Julio.

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