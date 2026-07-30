Lucía Feijoo Viera

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Tom Holland y Zendaya presentan la nueva película de Spiderman en Londres

Tom Holland y Zendaya presentaron la última entrega de "Spider-Man" el pasado miércoles 29 de julio en Londres. Holland y Zendaya estuvieron acompañados por sus compañeras de reparto de "Spider-Man: Brand New Day", Florence Pugh y Marisa Tomei, el director Destin Daniel Cretton y la productora Amy Pascal en el estreno de la película en la alfombra roja en Leicester Square. Basada en el famoso personaje de Marvel Comics que se lanza telarañas, "Spider-Man: Un nuevo día" se desarrolla unos años después de los acontecimientos de la película anterior, "Spider-Man: Sin camino a casa", con temas de aislamiento, soledad y conexión humana en el centro de su historia de superhéroes. En ella, Peter Parker lidia con las consecuencias de un hechizo lanzado por su compañero superhéroe, el Doctor Strange, que provocó que todos olvidaran tanto su existencia como su identidad como Spider-Man. Entre los afectados se encuentran "MJ", la novia de Peter Parker, interpretada por Zendaya, la esposa de Holland en la vida real, y su mejor amigo Ned, interpretado por Jacob Batalon. Ambos personajes no recuerdan el tiempo que pasaron con Peter. Mientras Spider-Man se adapta a su nueva realidad, encuentra un aliado inesperado en el justiciero The Punisher, interpretado por Jon Bernthal, lo que supone un cruce entre la serie de Marvel "Daredevil" y la serie de Netflix "The Punisher". El Castigador es uno de los varios personajes de Marvel que aparecen en la película. Otros son la asesina Yelena Belova, interpretada por Pugh, y Bruce Banner/Hulk, interpretado por Mark Ruffalo. "Spider-Man: Un nuevo día" se estrenó en los cines de todo el mundo el miércoles 29 de julio y llegará a los cines de Estados Unidos el próximo viernes 31 de julio.