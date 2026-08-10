Lucía Feijoo Viera

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El eclipse solar transforma las obras maestras del Museo del Prado

¿Qué ocurriría si la luz que envuelve a Las meninas comenzara a desaparecer? ¿Qué aspecto tendría la Pradera de San Isidro de Goya bajo la extraña penumbra de un eclipse? El Museo Nacional del Prado ha decidido jugar con esas preguntas a las puertas de uno de los grandes acontecimientos astronómicos del verano. Con motivo del eclipse solar del próximo 12 de agosto, la institución ha creado El Prado a la luz del eclipse, un vídeo de alrededor de un minuto que somete algunas de sus pinturas más conocidas a una transformación inesperada: alterar digitalmente la luz con la que las contemplamos. El experimento convierte así un acontecimiento que tendrá lugar en el cielo en una reflexión sobre uno de los ingredientes fundamentales de la historia de la pintura: la luz. El recorrido reúne 11 obras de la colección del Prado. Velázquez aparece por partida doble con Las meninas y La fragua de Vulcano, mientras que Goya está representado por El quitasol y La pradera de San Isidro. A ellas se suman La Vista, de Rubens y Jan Brueghel el Viejo; El embarco de santa Paula Romana, de Claudio de Lorena; y el célebre Autorretrato de Alberto Durero.