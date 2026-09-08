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Voro Contreras

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Presentación de la nueva temporada de la Rambleta

Rambleta afronta la temporada 2026-2027 con una programación que combina el apoyo a la creación local con más de 110 propuestas y destacados nombres de la escena y la música nacional e internacional. Además, la nueva programación del centro cultural del barrio de Sant Marcel.lí llega con una novedad importante: el RAM Club ha obtenido la licencia para ampliar su aforo hasta las 1.048 personas, lo que permite al espacio aspirar a convertirse en una de las salas de conciertos de mayor capacidad de València. Más información