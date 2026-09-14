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Avetid reivindica el valor cultural, social y económico de las artes escénicas en una fiesta en el TEM

Avetid reivindica el valor cultural, social y económico de las artes escénicas en una fiesta en el TEM

Miguel Angel Montesinos

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Avetid reivindica el valor cultural, social y económico de las artes escénicas en una fiesta en el TEM

Miguel Angel Montesinos

València
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La Associació Valenciana d’Empreses d’Arts Escèniques (AVETID) ha celebrado este lunes el acto central de la campaña ‘Les arts escèniques valencianes… Comencem!’, una fiesta en el TEM que ha reunido a representantes del mundo de la cultura, asociaciones y a sus protagonistas: las empresas del sector escénico de toda la Comunitat Valenciana. Más información

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