Miguel Angel Montesinos

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Avetid reivindica el valor cultural, social y económico de las artes escénicas en una fiesta en el TEM

La Associació Valenciana d’Empreses d’Arts Escèniques (AVETID) ha celebrado este lunes el acto central de la campaña ‘Les arts escèniques valencianes… Comencem!’, una fiesta en el TEM que ha reunido a representantes del mundo de la cultura, asociaciones y a sus protagonistas: las empresas del sector escénico de toda la Comunitat Valenciana. Más información