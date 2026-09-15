Francisco Calabuig

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Presentación de 'L'Espai CTM' de la Companyia Teatre Micalet

La Companyia Teatre Micalet (CTM) ha presentado este mediodía su nueva casa, 'L'Espai CTM'. Un espacio con el que buscan una "conexión íntima" entre el público y los actores que, como han destacado ante los medios los cofundadores de la compañía Joan Peris y Pilar Almeria, "siempre ha estado en nuestros planes" y permitirá que "sigamos haciendo teatro, que es lo que nos gusta y lo que hace que abrir esta sala sea un gozo"