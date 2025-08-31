El wc o inodoro es una de las áreas más utilizadas del baño y, por tanto, una de las que tiende a acumular mayor cantidad de bacterias. Por este motivo es muy importante ser meticuloso a la hora de limpiarlo.

Trucos para limpiar el WC a fondo El wc o inodoro es una de las áreas más utilizadas del baño y, por tanto, una de las que tiende a acumular mayor cantidad de bacterias. Por este motivo es muy importante ser meticuloso a la hora de limpiarlo.