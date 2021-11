El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha podido celebrar con una victoria ante el Levante sus 500 partidos en el fútbol español. "Fue un partido muy completo. El Levante nos ganó un córner, el juego aéreo, pero el equipo no se desordenó. Tuvimos ocasiones en el primer tiempo, no se dieron y en el segundo tiempo lo seguimos buscando sin que el equipo se desesperase ni desordenase y al final llegaron los goles. Lo importante es la madurez del equipo, no dejarse llevar por un resultado puntual. Son once meses que el equipo mantiene un nivel alto y eso genera ambición, ilusión y tenemos que seguir demostrando partido a partido de lo que somos capaces. ", analizó.