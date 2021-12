El FC Barcelona ha sufrido esta tarde una derrota (0-1) ante el Betis. Tras el encuentro, Xavi Hernández, ha asegurado que su equipo no mereció perder y se ha referido al decisivo partido del próximo miércoles ante el Bayern. "No merecimos perder...Se acaba la flor y se acaba todo ya, ¿no?..El partido se nos ha escapado por un error nuestro...Intentaré que esta derrota no afecte a nivel anímico para el miércoles...El miércoles hay que competir como animales para intentar pasar a octavos", ha dicho el técnico.