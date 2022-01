El primer recuerdo que Maria tiene de Albert Benaiges y de la Escola Barcelona de Les Corts es cuando tenía seis años. "Recuerdo a ese señor bajándome las braguitas y tocándome por todas partes en el vestuario. Tenía seis años la primera vez y desde ahí, ocho años más", relata a este diario. El momento más terrorífico vivido también tiene como protagonista al que, hasta la semana pasada, era el coordinador de la cantera del Barça. "Con ocho años hacía extraescolares de gimnasia y me encerró en el vestuario con cinco chicos mayores, algunos que no eran ni del colegio y que tenían 16-17 años. Es el momento que más miedo he pasado en mi vida". Ha bloqueado lo que pasó después, igual que muchos más incidentes con Benaiges de por medio. "Solo recuerdo las burlas de esos chicos cuando pude salir corriendo".