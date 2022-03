El Real Madrid venció anoche al Mallorca (0-3) y ya está a 10 puntos del segundo. Tras el encuentro, el entrenador del Real Madrid aseguró que esta ventaja no cambia nada y que el equipo debe ganar el próximo domingo ante el FC Barcelona. "Yo he perdido una final de Champions ganando tres cero. Ojalá no me pase otra vez", dijo. Por su parte, Luis García lamentó los "errores groseros" del equipo que acaban convirtiéndose en goles del contrario. "Tenemos que corregir eso", enfatizó.