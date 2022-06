El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, ha mostrado su apoyo incondicional al guardameta Unai Simón en la rueda de prensa posterior a la victoria contra Suiza en Ginebra. "No me pone nervioso nunca. Ninguno de los tres porteros. Necesitamos que el portero genere la primera superioridad. Él lo hace espectacular. Comete errores como Pepe, Lucas, Manolo el del Bombo... No conozco otra manera de jugar y no quiero conocerla. Es lo que hay", ha afirmado con contundencia.