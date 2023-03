España recibe mañana en Málaga a Noruega en partido de clasificación para la Eurocopa de 2024. Por sala de prensa de la previa ha pasado Luis De la Fuente. El nuevo seleccionador no oculta que la baja del delantero del Manchester City, Erling Haaland, es algo positivo para la Roja. "Siento mucho la lesión de Haaland, que es lo peor del fútbol. Si yo dijera que me gustaría verle en el campo, mentiría", ha dicho. Respecto al posible pique entre Gavi y Dani Ceballos por lo ocurrido en el último Clásico, el riojano ha confirmado que no hay 'casus belli'. "No hay conflicto. Lo de los clubes está olvidado y sé que van a dejarse la vida el uno por el otro. Son profesionales y tienen una gran calidad humana", ha explicado.