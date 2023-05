La deportista Gisela Pulido se inició desde en este deporte gracias a su padre. Probó de todo: snowboard, surf, bodyboad... Todos le gustaban aunque tenía que escoger uno y para ello decidió de una manera peculiar. "Yo escogí el kite porque era el que al principio mi padre no me dejaba. Me decía que era muy peligroso y pues yo quise ese. Mi madre le decía a mi padre: ¿dónde vas? La niña es pequeña para que esté en el agua con el kite. ¡Que es muy peligroso!", confiesa risueña la 10 veces campeona del Mundo de la modalidad freestyle de kite.