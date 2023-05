Ancelotti matizó sus palabras del domingo y pidió disculpas: «Vinícius es víctima de lo que está pasando. Es víctima a veces por culpable, porque dicen que provoca. Cuando me refiero al estadio de Mestalla no me refiero a 46.000 personas, solo a un grupo que se ha portado muy mal. España para mí no es un país racista, pero hay racismo, sobre todo en los estadios de fútbol."