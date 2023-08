La selección española ha aterrizado este mediodía sobre las 13.20 en el aeropuerto de Ibiza para celebrar la victoria en la Copa del Mundial Femenino de Fútbol. La Roja resultó ganadora tras el gol histórico de Olga Carmona, jugadora del Real Madrid, en el minuto 29 contra la selección inglesa. Las jugadoras han llegado en un vuelo chárter y no se sabía exactamente la hora a la que llegarían, por lo que no había muchos aficionados esperándolas. No obstante, la Avenida España de Ibiza y la entrada del Consell d'Eivissa han acumulado, bajo un sol abrasador, a cientos de aficionados al grito de "¡Campeonas del Mundo!".