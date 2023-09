Dani Carvajal ha defendido hoy el comunicado de la selección respecto al caso Rubiales y ha apostado por defender la presunción de inocencia. "En ningún momento he dicho que Jenni no sea la víctima, he dicho que hay que preservar la presunción de inocencia de todas las personas. Tampoco creo que el presidente en estos momentos esté viviendo momentos agradables", ha dicho en una comparecencia de prensa. Carvajal ha asegurado que como jugador no puede poner "ninguna pega" a Luis Rubiales. "Conmigo siempre un trato profesional excelente", ha señalado al tiempo que ha asegurado que, "a nivel deportivo", los jugadores están "a muerte" con el seleccionador nacional.