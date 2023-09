La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) gana el primer pulso de la concentración. Las 23 internacionales convocadas por Montse Tomé en su primera lista como seleccionadora se presentarán a la llamada de la selección. Las jugadoras han estado reunidas la mañana de este martes con sus abogados y con el Consejo Superior de Deportes (CSD) para buscar alguna solución legal que les permitiese no presentarse a la convocatoria, pero no han encontrado ninguna salida que no suponga la suspensión federativa. La primera que se ha presentado ha sido Misa Rodríguez, portera del Real Madrid, seguida de Athenea del Castillo y Olga Carmona en el hotel Alameda Barajas de Madrid. Las futbolistas han volado hasta València, donde han llegado poco antes de las 16:00 horas. Está prevista una reunión entre jugadoras y el presidente del CSD, Víctor Francos, en Oliva para afrontar la situación no antes de las 20:00 horas de esta noche.