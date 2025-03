La selección española se concentró por primera vez en el 2025 en la Ciudad del Futbol, con la novedad de Dean Huijsen, citado por la baja de Íñigo Martínez, y Raúl Asencio, a la espera de la llegada de Aleix García, llamado tras la lesión de Marc Casadó, para comenzar a preparar desde la tarde del lunes la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Naciones ante Países Bajos pendiente del estado de Bryan Zaragoza.

"Me he despertado a las 10 hoy, para estar a las 12 en la sub-21, me dijeron que estaba convocado con la absoluta y estoy súper orgulloso", dijo Huijsen a su llegada a la primera concentración de la selección española absoluta tras recibir la llamada del seleccionador Luis de la Fuente para ocupar el hueco que dejó Íñigo Martínez.