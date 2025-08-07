El centrocampista francés del Stade Rennes Baptiste Santamaria ha aterrizado este miércoles por la noche en el aeropuerto de Manises para fichar por el Valencia CF.

"Estoy muy contento de llegar al Valencia. Es una gran oportunidad para mí", fueron sus primeras palabras al aterrizar en el aeropuerto valenciano a medios como Radio Marca. Pese a que acaba contrato el próximo año, podría llegar a coste cero, pero con pagos por objetivos.

El jugador de 30 años juega en el Rennes desde la temporada 2021-22, pero salió cedido durante el pasado mercado invernal al Niza, donde fue titular en 11 de los 15 encuentros disputados. Antes del Rennes, jugó en el Angers francés y el Friburgo alemán.