La finestra de Paco Lloret: "El valencianismo ha perdido la fe en Meriton no tienen credibilidad y solo hacen la típica acción de ‘patà i avant’"

La aparición de Ron Gourlay va a ser la repetición de las constantes en la última etapa de Meriton. El CEO del Valencia CF sabe que el club ahora mismo está en zona próxima al descenso, que solo ha ganado dos partidos de ocho, que además ha dejado ganar partidos que tenía controlados. Pero sobre todo y fundamentalmente (Gourlay sabe de) la ausencia de un proyecto, de un proyecto real, que esté en consonancia con lo que es el Valencia CF.