Germán Caballero

Al menos cinco detenidos en las protestas previas al partido del Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv

El amplio dispositivo policial ha impedido que los manifestantes propalestina consiguieran cortar la avenida Antonio Ferrandis junto al recinto. Se han vivido momentos de mucha tensión y ha habido algunos golpes y empujones a los agentes que formaban el cordón mientras impedían la formación de barricadas en la zona sur. El resultado del enfrentamiento se ha saldado con varios manifestantes en el suelo y algún herido que no reviste gravedad, según fuentes de toda solvencia. Fuentes consultadas por este diario afirman que varios protestantes propalestina concentrados en los alrededores del Roig Arena han lanzado petardos a los antidisturbios desplazados a la zona. Tal como ha podido confirmar este periódico hay al menos cinco detenidos durante los enfrentamientos entre manifestantes y los antidisturbios.