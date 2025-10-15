Levante-EMV

Manifestantes propalestinos agreden y tiran petardos a los antidisturbios en las protestas cerca del Roig Arena

Esta tarde en los aledaños del Roig Arena se han producido varios momentos de tensión cuando manifestantes propalestinos han tirado petardos y han agredido a los antidisturbios desplazados a la zona. Además, los manifestantes han intentado cortar el tráfico en la avenida Antonio Ferrandis, pero los agentes de la Policía Nacional lo han impedido. En total hay 5 personas detenidas y varios heridos.