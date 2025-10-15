Germán Caballero

Protestas a la puerta del Roig Arena antes del comienzo del partido

La llegada de los jugadores del Hapoel Tel Aviv al Roig Arena ha estado marcada por la presencia policial. El recinto se ha blindado para evitar incidencias durante los momentos previos al encuentro entre el Valencia Basket y el equipo israelí. Para hoy estaban convocadas multitud de movilizaciones y huelgas en apoyo a Palestina, algunas de ellas en las puertas del Roig Arena. Entre las medidas adoptadas por los protestantes se han parado las clases de la Universitat de València y el metro, el tranvía y los trenes de Cercanías, Media y Larga distancia están funcionando con servicio mínimo.