José Manuel López

Así avanzan las obras del Nou Mestalla: comienza el anclaje de los pilares de la futura cubierta del nuevo campo

Los trabajos para instalar los anclajes de los futuras pilastras que sustentarán la cubierta del Nou Mestalla han comenzado. Una brigada de operarios, junto a una grúa de grandes dimensiones, trabaja en colocar en el perímetro del futuro coliseo numerosos basamentos, en las imágenes anexas de color blanco, donde luego se falcarán las vigas y las pilastras que sustentarán la cubierta del nuevo estadio.