Fernando Bustamante

Calero se marcha reivindicativo: "Cogí un equipo en Segunda y lo dejo en Primera"

Julián Calero se ha despedido este lunes de la afición granota tras su destitución como técnico del Levante UD. El entrenador madrileño se marcha dando las gracias, pero también con tono reivindicativo al sacar pecho de su trayectoria en la entidad de Orriols. Calero ha recordado que cogió a un conjunto en Segunda División "con muchos problemas sociales y deportivos" y lo deja en Primera División "a tres puntos de la salvación".