Lucía Feijoo Viera

Xabi Alonso comprende la decisión de parar de Araujo: "No son máquinas"

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, apoyó la decisión del defensa uruguayo del Barcelona Ronald Araujo, que ha pedido a su club un tiempo de parón para recuperarse anímicamente de un mal momento, y aseguró que los jugadores "no son máquinas" y deben mirar por su bien. Más información