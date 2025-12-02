Xabi Alonso comprende la decisión de parar de Araujo: "No son máquinas"

Lucía Feijoo Viera

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, apoyó la decisión del defensa uruguayo del Barcelona Ronald Araujo, que ha pedido a su club un tiempo de parón para recuperarse anímicamente de un mal momento, y aseguró que los jugadores "no son máquinas" y deben mirar por su bien. Más información

