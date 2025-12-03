La finestra de Paco Lloret: "Me temo que el Valencia no va a llegar muy lejos en la Copa"

Paco Lloret analiza los últimos resultados del Valencia CF. "Una semana intensa para el valencianismo", tal como reconoce el periodista. Los tres últimos partidos confirman para Lloret una dinámica en el equipo del Mestalla preocupante: "Los tres partidos en seis días, dos de liga y uno de Copa... han comenzado con un empate en Vallecas con un marcados idéntido al guión de la pasada temporada... De hecho, el 1-1 es el resultado que más se dio desde que llegó Corberán a la banqueta en la segunda vuelta de la liga".

Tanto es así, recalca Lloret, que en 14 jornadas este resultado "es el que más se ha repetido". Algo, matiza, "sintomático de que al Valencia no le entra la quinta marcha... que no tiene ese plus para poder ganar". Pese a que la Copa "es una una obligación moral", Lloret considera que los resultados y la marcha del Valencia CF apunta a que el equipo "no va a llegar muy lejos en el torneo"

Un recuerdo para Penev.

"Ese delantero que llegaba al Valencia cuando todavía no había caído el muro de Berlín". Fue referente de muchos valencianistas... "Ahora es momento de ayudarlo en la distancia"